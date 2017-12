Rivaldo minimiza saída de Neymar do Barça: 'Reforçará o espírito de equipe'

O ex-jogador Rivaldo, com passagem de imensu sucesso pelo Barcelona, afirmou nesta sexta-feira que a ida de do atacante Neymar para o Paris Saint-Germain pode ser positiva para o clube espanhol, garantindo ainda que espera grande desempenho sob o comando do técnico espanhol Ernesto Valverde.

"Ele já foi para o PSG, e, apesar da importância para o time, acredito que o Barça saberá superar isso, inclusive, para reforçar o espírito da equipe, para mostrar que jogadores vêm e vão, mas que o clube será sempre maior", garantiu o ídolo 'blaugrana', em entrevista coletiva durante evento.

Neymar deixou o clube espanhol por 222 milhões de euros (R$ 822,5 milhões), valor que Rivaldo vê como válido para movimentações do clube na janela de transferências europeia. "É um investimento financeiro muito importante, que permite deixar o clube respirar, além de tentar novas contratações", avaliou o ex-meia-atacante.

Rivaldo, que passou pelo Barça entre 1997 e 2002, ainda avaliou dois nomes que poderiam reforçar o elenco comandado por Ernesto Valverde nesta temporada. "Philippe Coutinho poderia ser uma boa opção para jogar na posição de Neymar. Paulinho também poderia ser uma importante contratação para o setor de meio", disse o brasileiro.

Questionado sobre os dois clássicos entre Barcelona e Real Madrid, pela Supercopa da Espanha, Rivaldo admitiu que não existe favoritismo por causa da qualidade das duas equipes. O brasileiro, no entanto, garantiu esperar sucesso com o técnico Ernesto Valverde.

"Após um bom trabalho no Athletic Bilbao, sem dúvida, era a melhor opção. Acredito que ele possa contribuir com muita coisa, para ganhar títulos na Espanha e na Europa", concluiu o ex-jogador.