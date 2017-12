Rivaldo se disfarça e faz surpresa em partida entre torcedores do Barça

Após encontro com Messi, Suárez e Neymar, o ex-camisa 10 do Barcelona segue fazendo surpresas no clube catalão. Disfarçado, o pernambucano participou de uma pelada com torcedores no centro de treinamento do Barça. Além de usar peruca e máscara, Rivaldo foi apresentado como Roberto da Silva.

Mostrando estar ainda em boa forma, Rivaldo abusou nos dribles e deu até uma caneta desconcertante em um dos adversários. Ao final da disputa, foi escolhido o melhor em campo, e aproveitou para fazer a revelação aos torcedores, que ficaram emocionados com a presença do ídolo. Rivaldo atuou no Barcelona entre 1997 e 2002, faturando dois títulos do Campeonato Espanhol, uma Supercopa da Espanha e uma Copa do Rei. Jogando no clube espanhol, ele também foi eleito o melhor jogador do mundo em 1999.