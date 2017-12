Rio sediará Champions LiGay, 1º campeonato brasileiro gay de futebol

Com o objetivo de combater o preconceito e o machismo na modalidade, o Rio de Janeiro sediará no próximo sábado, 25, a Champions LiGay, primeiro campeonato brasileiro de futebol exclusivamente gay.

Ao todo, oito times de seis cidades diferentes brigarão pelo troféu, sendo Beescats e Alligaytors, do Rio, Futeboys e Unicorns, de São Paulo, Bharbixas, de Belo Horizonte, Bravus, de Brasília, Magia, de Porto Alegre, e Sereyos, de Florianópolis.

Fundador do Alligaytors e um dos organizadores do campeonato, André Machado espera que o evento marque o início da presença assumida de homossexuais no esporte mais tradicional do Brasil.

"No momento em que estamos vivendo um retrocesso assustador, um movimento entrando nessa joia do País que é o futebol gera um debate sobre essa ideia do inconsciente coletivo de que gay não pode jogar", declarou André ao jornal O Globo. "Digo que 2017 é o ano zero do futebol gay no Brasil. Acredito que em dez anos vai ter jogador profissional assumido, e essa luta será passado."

Ao mesmo veículo, Ian Mendonça, goleiro do Alligaytors, afirmou que a "ideia é mostrar que futebol é para todo mundo e que você não precisa ser agressivo para jogar bem". "Orientação sexual não tem nada a ver com desempenho. Estamos dando espaço para muita gente se superar." Nós não queremos segregar, mas não podemos deixar que nosso propósito seja perdido: ter um espaço sem intimidação", completou.

Paralelamente às partidas, os presentes poderão aproveitar uma praça de alimentação com foddbikes e bares, uma barbearia, cadeiras de massagem, apresentações de drag queens, sorteios e até uma quadra extra, para quem também quiser jogar futebol. Depois que o campeão for conhecido, ainda acontecerá uma festa, a partir das 20h, DJs e shows ao vivo.

Organizado pela LiGay Nacional de Futebol, o festival será disputado em quadras de society, com regras de futebol de 7 e durará das 13h às 19h, no Complexo Esportivo Rio Sport Center, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A entrada será franca, com cobrança de ingresso de R$ 30 somente para a festa ao final do torneio.

CHAMPIONS LIGAY

25 de novembro de 2017, das 13h às 19h e, festa, das 19h à 1h

Rio Sport, Av. Ayrton Senna, 2541, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Entrada gratuita para o campeonato das 12h às 19h

Festa com ingressos a R$ 30,00 (1º lote), R$ 40,00 (2º lote) e R$ 50,00 (no dia)