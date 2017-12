Robben polemiza e diz que ida ao Bayern foi 'um passo atrás na carreira'

Um dos melhores jogadores dos últimos tempos, o holandês Arjen Robben é uma das grandes estrelas do Bayern de Munique e ajuda o time bávaro a dorminar completamente a Alemanha nos últimos anos e foi fundamental para o título da Liga dos Campeões em 2013, marcando o gol do título na final contra o Borussia Dortmund. Porém, se dependesse apenas da sua vontade, Robben não teria deixado o Real Madrid em 2009.

"Disseram a mim e ao meu agente que o time poderia reaver parte do dinheiro se me vendesse. Mas não queria ter ido em um primeiro momento. Foi uma decisão difícil, a mais difícil da minha carreira. O Bayern não estava na elite europeia naquele momento. E foi um passo atrás para mim, afirmou o meia-atacante, em entrevista ao canal Fox Sports.

Apesar disso, ele acabou convencido pelo seu compatriota Louis Van Gaal, técnico do Bayern na época e garante que, depois de tanto tempo e com inúmeros títulos, não poderia ter feito melhor escolha. "Eu sou um autêntico homem do Bayern agora, eu estou em minha oitava temporada aqui e me tornei parte do clube".