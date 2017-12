Roberto Carlos diz que CR7 joga mais que Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho

Companheiro de seleção brasileira de Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho na conquista do penta em 2002, o ex-lateral direito Roberto Carlos afirmou que os dois não jogaram mais que o craque português Cristiano Ronaldo.

"Jogar mais eu acho que não, mas se tivesse que citar um jogador que foi um ídolo, é o Fenômeno", disse Roberto Carlos em entrevista ao Fox Sports na tarde de quinta-feira.

"O Cristiano eu vejo treinar todos os dias e é impressionante o que esse menino trabalha. A atitude dele nos treinamentos, a responsabilidade com os jogos... Ele quer melhorar a cada dia. Essa é a diferença dele para o Messi", completou antes do jogo beneficente "Roberto Carlos entre amigos", que contou com a participação de nomes como Cicinho, Denilson, Carille, Vampeta, Raí, Popó, Diego, Falcão e Dida.

Roberto Carlos falou também sobre Vinícius Júnior, reforço merengue para a próxima temporada. O ídolo do Real rasgou elogios ao garoto e destacou que ele tem tudo para virar ídolo dos espanhóis no futuro.