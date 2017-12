Roberto Firmino é preso em Liverpool por dirigir após o consumo de álcool

O atacante brasileiro Roberto Firmino, do Liverpool, foi preso acusado de dirigir alcoolizado no último dia 24. De acordo com o jornal local Liverpool Echo, prisão do jogador de 25 anos foi confirmada pela polícia de Merseyside, condado onde está localizada a cidade do clube.

Ainda de acordo com a publicação, Firmino será julgado pela Corte Magistral de Liverpool em 31 de janeiro. Esta é a mesma data em que o Liverpool receberá o Chelsea, em Anfield Road. Em nota, a diretoria do clube preferiu não se manifestar até que o caso seja solucionado.