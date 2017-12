Robô vence jogadores do Leicester em desafio de habilidades; assista

Os jogadores do clube campeão inglês da última temporada, Shinji Okazaki e Christian Fuchs, participaram de um desafio de habilidades contra um robô, em evento promovido pelo BetStars, site de apostas esportivas. A dupla do Leicester encarou o robô em prova de precisão (chute no alvo e no travessão) e teste de força.

No desafio de chute ao alvo, o lateral Christian Fuchs mostrou pontaria e acertou a bola no ângulo. O atacante Okazaki errou e foi superado pelo robô que também acertou o alvo. No segundo desafio, a situação se inverteu, Fuchs errou e Okazaki carimbou o travessão. Enquanto o robô continuou mostrando estar calibrado. No último desafio, Okazaki chutou a 102 km/h, Fuchs a 88 km/h e o robô a 136 km/h.