Rodrigo é expulso por 'dedada' e ajuda a rebaixar a Ponte Preta

O experiente zagueiro Rodrigo, com passagens por times como Vasco e São Paulo, acabou sendo um dos principais responsáveis pelo rebaixamento da Ponte Preta, decretado neste domingo, após derrota em casa para o Vitória. O defensor foi expulso infantilmente aos 21 minutos do primeiro tempo, após dar uma 'dedada' no colombiano Tréllez, atacante do rival.

O jogador veterano recebeu o cartão vermelho justo quando a Ponte vencia a equipe baiana por 2 a 0, resultado que mantinha a equipe viva na Série A do Brasileiro. A expulsão fez o Vitória crescer no jogo e conseguir a virada para 3 a 2 na segunda etapa.

Rodrigo, da Ponte Preta, abusando do coleguinha pic.twitter.com/c1hI8NI5ji — GABRIEL PINHEIRO (@GABRlELPlNHElRO) 26 de novembro de 2017

O terceiro gol dos baianos, inclusive, desencadeou uma confusão de grandes proporções no estádio Moisés Lucarelli. Torcedores do time de Campinas invadiram o gramado após o próprio Trellez definir a virada, causando intensa correria no campo.

A Polícia Militar teve que intervir com bombas de efeito moral para conter a torcida e levar os invasores de volta para a arquibancada. Os jogadores das duas equipes foram obrigados a correr para os vestiários após a confusão começar. O jogo foi oficialmente encerrado aproximadamente 50 minutos após o terceiro gol do Vitória, quando a polícia confirmou que não poderia garantir a segurança do duelo.

O presidente da Ponte, Vanderlei Pereira, criticou o zagueiro após a partida. "A expulsão do Rodrigo foi infantil. Por que ele vai fazer aquilo? A gente estava na frente no placar, com 2 a 0, e com o jogo na mão. Infelizmente isso nos atrapalhou dentro de campo", enfatizou.