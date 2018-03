Rodriguinho provoca e convida são-paulinos para assistir final na Arena

O meia Rodriguinho aproveitou a classificação para a final do Paulistão e ironizou o São Paulo. O jogador do Corinthians convidou os são-paulinos que teriam comprado ingresso para a decisão para que assistam ao confronto do time alvinegro com o Palmeiras, na casa corintiana.

“A gente ficou sabendo antes do jogo (venda de ingressos antecipado). Foram mal de novo, infelizmente, mas o primeiro jogo não vai ser no Morumbi, vai ser aqui. Então, quem comprou ingresso, está convidado para assistir aqui”, brincou o meia, rindo em seguida.

O atacante Emerson Sheik também ironizou a situação. “Vai ter uma reunião com o Andrés e vou falar para trazê-los (os torcedores) aqui para ver a final”, disparou.

Empolgado, Rodriguinho também brincou com a história de que Diego Aguirre não teria reconhecido Fábio Carille na primeira partida da semifinal. Ao final da partida, o Corinthians divulgou em suas redes sociais e no telão da arena da mensagem #respeiteoprofessor. “Foi bem bacana a mensagem no telão. O Carille estava bem feliz. Agora o Diego Aguirre conhece ele, né? Acho que agora vai dar bom dia, boa tarde e vai ficar bacana”, falou, deixando escapar um sorriso irônico.