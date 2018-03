Róger Guedes explode ao sair de campo e é criticado pela torcida do Atlético-MG

Róger Guedes foi substituído pela terceira vez consecutiva em três jogos no Atlético Mineiro, e, dessa vez, não conteve a insatisfação para si. Aos 13 minutos do segundo, o atacante foi chamado pelo técnico Thiago Larghi, e quando saiu de campo, resmungou e mostrou o número três com a mão, referindo-se aos jogos contra Figueirense, Botafogo-PB e Tupi-MG.

+ Após confirmação de cirurgia, Neymar publica mensagem motivacional

+ Companhia aérea reclama sobre não poder sobrevoar área da residência de Messi

+ Aloísio Chulapa e mulher vão participar de reality show com casais

Foi a sétima vez que Guedes foi substituído desde que chegou ao Atlético, em oito partidas. Ele jogou os noventa minutos apenas na estreia, diante do Democrata-MG, e saiu de campo aos 45 do segundo tempo diante do América-MG, quando fez dois gols.Nos outros jogos, saiu antes na partida.

Na coletiva após o jogo, o técnico interino Thiago Larghi procurou pôr panos quentes no assunto. "De fato ele não gostou. Mas já conversamos aqui no vestiário e ficou tudo acertado", disse Larghi, explicando também o porquê da alteração. "São circunstâncias de jogo, decisões técnicas que o treinador está ali para tomar essas decisões. Os jogadores de lado a gente acaba trocando mais vezes, por se envolverem nas jogadas de ataque e defesa. A conversa foi natural ali dentro e está tudo bem", completou Larghi.

Se o treinador já se acertou com o atleta, torcedores se irritaram com o jogador nas redes sociais. Veja algumas das reações.

Roger Guedes tem que baixar a bola, vou falar bastante sobre isso no meu pós-jogo, tá achando que é quem? Entrou o LUAN no lugar dele e o cara fica dando chilique!? Pra pqp! Tem que baixar a bola! — Beto Guerra (@oBetoGuerra) 1 de março de 2018

Roger Guedes puto com a substituição Imagina se ele descobre que só foi contratado pra gente roubar o joelho dele enqnt ele tá dormindo e transplantar no Luan — Galo Memes (@MemesGalo) 1 de março de 2018

Roger Guedes precisa baixar a bola. Muito mimimi! Bom jogador, mas chiliquento. — Héverton Guimarães (@hevertonfutebol) 1 de março de 2018

Alexandre Gallo já pode colocar o Roger Guedes no cantinho do pensamento... alteração perfeitamente normal, feita pelo Larghi, assim como foram normais nas outras ocasiões. Piti infantil do jogador — Edu Panzi ⚽️ (@edupanzi) 1 de março de 2018