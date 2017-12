Róger Guedes tatua taça do Brasileirão conquistada pelo Palmeiras

Campeão brasileiro em 2016, Róger Guedes cumpriu a promessa e tatuou a taça do título na perna direita. O atacante fez o desenho nesta terça-feira, em Criciúma, com o tatuador Alex Acordi. Róger Guedes foi escalado pelo técnico Cuca em 31 das 38 partidas do Palmeiras no Brasileirão e marcou quatro gols.

"O título brasileiro representou muito para minha carreira. Sou jovem e já poder conquistar um título assim é bem gratificante. Então, fiz questão de registrar isso na minha pele. Gosto muito de tatuagem e agora a taça do Brasileiro irá comigo para onde eu for. Uma lembrança que jamais esquecerei", disse Guedes.