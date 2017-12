Roger manda recado após cirurgia: 'Ano que vem vou pedir música'

Apesar de não ter havido rodada neste final de semana, o futebol brasileiro teve um acontecimento importante. No sábado, 7, o atacante Roger, do Botafogo, foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor em seu rim direito. De acordo com os médicos, o procedimento foi bem-sucedido e o atacante passa bem.

Neste domingo, 8, por meio de vídeo, o jogador gravou um vídeo para o programa "Fantástico", da Rede Globo, tranquilizando os fãs e até prometendo pedir música na atração assim que voltar ao futebol, em 2018.

"Fala, Tadeu (Schmidt), tudo bem? Estou passando aqui para te dar um abraço, dizer que graças a Deus correu tudo bem na cirurgia, e no ano que vem eu vou pedir música. Já estou com saudades dos cavalinhos, viu? Um abraço, meu amigo. Um beijo, Brasil. Deus abençoe a todos", disse Roger (o vídeo pode ser visto aqui).

Após cirurgia, Roger diz a Tadeu que vai pedir música no Fantástico em 2018 https://t.co/w7oTozGbiu pic.twitter.com/SvcWxIMgEB — globoesportecom (@globoesportecom) 9 de outubro de 2017

E completou: "Vou me recuperar, em breve estou de volta para fazer o que mais amo. Obrigado pelo carinho do povo brasileiro, por todas as orações e tudo o que foi feito. Daqui a um mês, se Deus quiser, estarei treinando. Vou dar muita alegria ainda. Um abraço".

Segundo o médico Raphael Rocha, todo o tumor foi removido, preservando totalmente o rim, como publicado pelo Estado. Agora o tumor vai ser submetido a exames para detectar se é benigno ou maligno. O médico não definiu prazo para conhecer o resultado destes testes.