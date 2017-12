Roger posta foto com Bolsonaro e seguidores desejam a volta do câncer

Recuperando-se da cirurgia pela qual passou nesta semana, para a retirada de um tumor renal, que depois revelou-se benigno, o atacante e artilheiro do Botafogo Roger postou, em sua conta no Instagram, uma foto na qual aparece ao lado do deputado e pré-candidato à Presidência, Jair Bolsonaro. Por causa da polêmica e das críticas, o jogador acabou deletando a conta neste fim de semana.

A postagem tinha sido feita por Roger em 22 de setembro, mas começou a circular nas redes sociais há poucos dias. "Foi muito bom passar algumas horas com você, meu futuro presidente. Tô contigo sempre! Deus te abençoe com muita sabedoria para governar essa nação", escreveu o jogador, na legenda da imagem, na qual aparece fazendo o sinal de positivo, ao lado de Bolsonaro.

Muitos seguidores, porém, acabaram ofendendo Roger, que está afastado dos gramados até o fim deste ano. O jogador acabou recebendo mensagens de várias pessoas desejando a volta do câncer e mesmo sua morte. Por causa da repercussão, acabou apagando seu Instagram - o que também gerou grande discussão, especialmente no Twitter:

Roger do Botafogo, que se curou do câncer, postou foto com Bolsonaro Esquerdistas desejaram que o câncer voltasse em milhares de comentários — GABRIEL PINHEIRO (@GABRlELPlNHElRO) 13 de outubro de 2017

Serio que o Roger do Botafogo teve centenas de pessoas desejando a volta do seu tumor pq ele apoiou o Bolsonaro? Meu deus... — Rica Perrone (@RicaPerrone) 13 de outubro de 2017

Roger teve que deletar o Instagram pq postou foto com Bolsonaro. Choveu comentário de nego desejando a volta do cancer. Esquerda paz e amor — Hernane Brocador (@HernaneCRF) 14 de outubro de 2017

O jogador não comentou o assunto.

Esta não foi a primeira polêmica envolvendo um jogador ou ex-atleta e Bolsonaro. O ex-jogador do Lyon e do Vasco Juninho Pernambucano pediu que simpatizantes de Bolsonaro deixem de segui-lo nas redes sociais. O político também já ganhou o apoio do palmeirense Felipe Melo e, por causa disso, discutiu com o ex-jogador Neto.