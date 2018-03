Rogério Ceni completa 45 anos e recebe homenagens; veja

Rogério Ceni completa 45 anos nesta segunda-feira. O ex-goleiro do São Paulo e atual técnico do Fortaleza recebeu o carinho da torcida do time paulista e do próprio clube nas redes sociais.

Em seu perfil oficial no Twitter, o São Paulo publicou uma mensagem para o ídolo: "Hoje é dia de desejar um feliz aniversário para Rogério Ceni! Parabéns, #M1TO! ", escreveu.

A torcida tricolor também não deixou o dia passar em branco, diversos fãs parabenizaram Ceni.

Veja as homenagens:

Hoje é dia de desejar um feliz aniversário para Rogério Ceni! Parabéns, #M1TO! ⚪⚫ pic.twitter.com/l9Oc7uVCIN — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 22 de janeiro de 2018

Nao são os Títulos q te tornaram um MITO, mas sim por vc ter dedicado mais de 20 anos de sua carreira defendendo uma única camisa e amar ela como todos nós torcedores amamos. Poderia postar varias fotos, mas essa é mais emblemática Parabéns Rogério Ceni Obrigado por Tudo pic.twitter.com/UHxYMsEwI7 — мe cнaмa de нarry porra (@_wsleyalvs) 22 de janeiro de 2018

O maior ídolo da história do @SaoPauloFC Rogério Ceni, faz aniversário nesta segunda-feira. Parabéns MITO! ⚪ pic.twitter.com/7goVjt7WHj — Neylor_Duran (@Duran_spfc) 22 de janeiro de 2018

22 de janeiro Aniversariante especial do dia: ✅ Rogério Ceni || 45 anos || ⚽ Aposentado pic.twitter.com/E9cs8XJbT0 — São Paulo Team (@TeamSaoPaulo) 22 de janeiro de 2018

Rogério Ceni pelo São Paulo: 1.237 jogos 131 gols 18 Títulos O M1T0 completa 45 anos hoje!, Parabéns! pic.twitter.com/A0zr2Z55GD — São Paulo Team (@TeamSaoPaulo) 22 de janeiro de 2018

Parabens Rogério Ceni M1TO, goleiro q revoluciou a posição. Na História todos tem goleiro, SÓ o @SaoPauloFC tem Rogério Ceni. Um dos "culpados" é um tal de @MuricyRamalho6 , veja o q ele fala do M1TO ⚪⚫ https://t.co/xQtbmIjSku pic.twitter.com/Wtn4Mwkdjw — Juliano Elias (@filosofomiro) 22 de janeiro de 2018

O aniversariante do dia é um certo M1TO! Parabéns, Rogério Ceni! ⚽ pic.twitter.com/LoIo4oNAdt — São Paulo FC (@SPFC_CCT) 22 de janeiro de 2018

Parabéns M1TO Rogério Ceni pelos seus 45 anos! ➡ 1.237 jogos ⚽ 131 gols 18 títulos OFICIAIS Felicidades e obrigado por tudo, você estará sempre na nossa História! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/ftKoR1WgQA — SPFC Interativo (@InterativoSPFC) 22 de janeiro de 2018

Parabéns Rogério Ceni 45 anos de glórias,O MAIOR GOLEIRO DA HISTÓRIA obrigado por tudo eterno capitão 0️⃣1️⃣ seremos sempre grato #M1TO45 pic.twitter.com/0dvkQfjKt0 — Ultras 035 (@UltrasSpfc) 22 de janeiro de 2018

PARABÉNS M1TO!! Dia 22 de janeiro de 1973 nascia o maior goleiro artilheiro de todos os tempos conhecido tbm como Rogério Mücke Ceni, o M1TO. pic.twitter.com/9nID2e3dY1 — SPFC DA DECEPÇÃO (@SPFCDaDecepcao) 22 de janeiro de 2018

HOJE É ANIVERSÁRIO DO MELHOR DO MUNDO NÃO È O PAI CRIS CR7 É O PAI M1TO ROGERIO NÃO VI PELÉ MAIS VI CENI ⚫⚪ PARABÉNS PROFESSOR — spfc100juizo (@spfc100juizo) 22 de janeiro de 2018