Rogério Ceni 'ensina' promessa do São Paulo a cobrar faltas

Rogério Ceni se destacou em seus mais de 20 anos como goleiro do São Paulo pela precisão na hora de bater faltas e pênaltis e não foi à toa que marcou mais de 100 gols em sua vida. E apesar de já ter encerrado a carreira como atleta, o hoje em dia treinador dá mostras que continua com a mira afiada na hora de bater na bola. Em um vídeo divulgado pelo clube do Morumbi, o ex-goleiro aparece desafiando Lucas Fernandes, jovem meia formado nas categorias de base e que é uma das apostas da equipe na temporada.

Depois de uma disputa acirrada nas cobranças de falta, Rogério Ceni acaba superando seu "pupilo", mas deixa claro que, em breve, espera ser batido pelo jogador de apenas 19 anos e que, em 2016, marcou um belo gol de falta na partida contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. "Ele perdeu por muito pouco. A tendência é me passar de longe com o passar dos meses".

Depois das faltas, Rogério e Lucas passaram a cobrar pênaltis. Na primeira parte, o objetivo da dupla era acertar o ângulo. E, na sequência, era obrigatório bater rasteiro, no canto. Foram colocados bonecos infláveis na linha do gol para dificultar a vida dos dois. Veja o vídeo: