O inglês Michael Beale, da equipe sub-23 do Liverpool, será o assistente técnico de Rogério Ceni no comando do São Paulo, segundo informações do Uol Esporte. Desconhecido do grande público, o inglês trabalhou também as categorias de base do Chelsea e estava desde 2012 no Liverpool.

O clube vai manter o assistente fixo Pintado. Os demais integrantes da comissão técnica devem ser escolhidos nos próximos dias. Ceni só vai comandar a equipe a partir da Florida Cup, nos Estados Unidos, em janeiro.