Rogério Ceni faz 'tiro ao alvo' em repórter durante treino do São Paulo

Já aposentado dos gramados e hoje em dia técnico do S]ao Paulo, Rogério Ceni ganhou fama mundial por causa da sua qualidade na hora de chutar a bola, seja cobrando faltas ou pênaltis. Durante o treinamento desta terça-feira, ele resolveu dar uma treinada em uma de suas armas secretas. O alvo, porém, não era o gol e sim o repórter Chico Garcia, da Band.

Sem a intenção de acertar o colega, Ceni trata de dar sustos no jornalista, que gravava uma passagem para telejornais esportivos da emissora em que trabalha. A cena dele chutando as bolas é bastante engraçada e até mesmo Chico começa a dar risada enquanto prepara o seu material.

Apesar do bom humor, Rogério Ceni ainda não embalou no comando do São Paulo. Nos primeiros meses do ano, o clube do Morumbi já amarga eliminações no Campeonato Paulista e também na Copa do Brasil. O próximo jogo da equipe será apenas no dia 11 de maio, contra o Defensa y Justicia, da Argentina, pela Copa Sul-Americana.