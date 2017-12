Rogério Ceni ganha funk ao assumir como novo técnico do Fortaleza

O novo técnico do Fortaleza, Rogério Ceni, foi festejado pela torcida local na apresentação oficial como treinador do 'Leão' e chegou prometendo um bom ano de 2018, quando a equipe disputa a série B do Campeonato Brasileiro.

De acordo com a diretoria do clube, Ceni fez algumas sugestões estruturais, como a melhoria da academia e do gramado do CT da equipe.

+ FERA ENTREVISTA: Eder Reis, a voz 'Gigante' nas transmissões esportivas

+Ídolo do Boca, Maradona declara apoio ao Lanús nas finais da Libertadores

+ Siga o Fera no Twitter

Na recepção calorosa na capital cearense, Ceni ganhou até uma música - o 'Funk do Rogério' - de autoria do cantor Mc Marcelinho.

"O que parecia fake, hoje se concretizou. Rogério Ceni, o Mito, é nosso treinador" - diz um trecho da música, que ainda exalta que o novo técnico assume a equipe no ano de seu centenário.

Ouça: