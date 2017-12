Roma envia para o espaço última camisa usada por Totti no clube; veja

Para homenagear um dos maiores ídolos da história do clube, a Roma enviou para o espaço a última camisa utilizada por Francesco Totti em uma partida oficial. O lançamento foi realizado nesta quarta-feira em parceria com o grupo italiano Avio, especializado no desenvolvimento de foguetes lançados ao espaço.

Totti se aposentou em julho deste ano e assim encerrou uma trajetória iniciada com sua estreia no time profissional no dia 28 de março de 1993. De lá para cá, ele acumulou 25 temporadas pela Roma, único time que defendeu em sua carreira e pelo qual acumulou 785 jogos e 307 gols. Pelo clube, conquistou o título do Campeonato Italiano da temporada 2000/2001, ganhou duas vezes a Copa da Itália (2006/2007 e 2007/2008) e duas vezes a Supercopa da Itália (2001 e 2007).