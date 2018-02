Romarinho grava vídeo com nova provocação ao Palmeiras; assista

Não importa a distância, Romarinho não costuma perdoar as derrotas do Palmeiras para o Corinthians. Neste domingo não foi diferente. O atual jogador do Al Jazira postou mais um vídeo em suas redes sociais falando da derrota do time alviverde por 2 a 0 no clássico conhecido como Dérbi.

O atacante que vive nos Emirados Árabes usa um tom provocativo para afirmar: "Deu a lógica mais uma vez no clássico. Eu já sabia". A partir dai a gravação ganha uma participação especial, Romarinho chama um de seus colegas e pede para ele falar “chupa, Porco” (em alusão ao animal que se tornou símbolo da torcida adversária). Assim ele o faz, e ainda emenda com um "habib", querido em árabe.

Atleta do Timão entre 2012 e 2014, Romarinho fez boa parte da sua fama contra o Palmeiras. Em cinco clássicos durante esse período o atleta não perdeu: são três vitórias, dois empates e quatro gols marcados. Talvez por isso essa não tenha sido a primeira provocação do ex-jogador do Corinthians. No fim do ano passado, ao vencer o Palmeiras por 3 a 2, Romarinho também brincou. Relembre o que ele falou clicando aqui.