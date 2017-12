Romarinho marca contra o Real e torcedores vão à loucura nas redes

Depois de ser fundamental no primeiro jogo do Al Jazira no Mundial de Clube, o atacante Romarinho abriu o placar contra o gigante Real Madrid. Com Cristiano Ronaldo em campo, os espanhóis pressionaram a equipe da casa, mas o goleiro Ali Khaseif fechou o gol. E nos 40 minutos do primeiro tempo, o ex-Corinthians abriu placar, após roubar a bola no meio campo, receber passe de Boussoufa e bater no canto do goleiro Keilor Navas.

Romarinho ficou conhecido durante o período em que atuou no Corinthians, entre 2012 e 2013. O jogador virou ídolo após alcançar o feito de marcar cinco gols em cinco jogos contra o principal rival, o Palmeiras. Mas o atacante gravou de vez seu nome na história do clube, depois de marcar na final da Libertadores contra o Boca Juniors, em plena La Bombonera.

O encontro inesperado entre Romarinho e Cristiano Ronaldo já estava bombando nas redes, mas ganhou ainda mais destaque após o gol do atacante brasileiro. Veja as melhores reações.