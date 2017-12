Romarinho provoca Palmeiras em publicação no Twitter: 'Eu já sabia'

Ex-jogador do Corinthians e atual atacante do AlJazira, do Emirados Árabes, Romarinho publicou na tarde desta segunda-feira um vídeo de provocação contra o ex-rival Palmeiras. A gravação, que tem pouco mais de 15 segundos, foi divulgada no twitter oficial do time alvinegro e replicada mais de 2 mil vezes até as 16h desta segunda-feira.

No vídeo, Romarinho aparece em frente a uma reprodução da selfie tirada por Romero Bomba durante o jogo de ontem. “Caraca meu, já estamos em 2017 e o Palmeiras não ganhou do Corinthians ainda? Eu já sabia!” diz o jogador em tom de piada.

Romarinho ficou conhecido pelas provocações atiradas ao Palmeiras durante o período em que atuou no Corinthians, entre 2012 e 2013. O jogador também alcançou o feito de cinco gols em cinco jogos contra o alviverde. Embora tenha se desligado do Corinthians em 2014, quando passou a jogar no futebol árabe, o jogador mantém uma boa relação com o time e a torcida.

Na tarde do último domingo, o Corinthians bateu o Palmeiras por 3x2, conquistando 62 pontos e abrindo seis de diferença para o Santos, novo vice-líder. O Palmeiras, agora quarto colocado, tem 54 pontos.