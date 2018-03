Romário completa 52 anos e recebe homenagens de ex-clubes; veja

Romário completa 52 anos de idade nesta segunda-feira. Clubes como Flamengo e Fluminense prestaram homenagens ao craque pelas redes sociais.

"O cracaço Romário celebra seu aniversário hoje. Foram incríveis 204 gols que o colocam como quarto maior artilheiro da história do Mais Querido! Parabéns, craque!", acresceu o Flamengo.

E não foram apenas os clubes que parabenizaram o ex-jogador, além da torcida tricolor e rubro-negra, os torcedores do Vasco também compartilharam mensagens para Romário. Além, é claro, de diversos brasileiros exibindo fotos do atleta com a camisa da seleção brasileira.

Veja a repercussão:

Hoje é aniversário de um ídolo vascaíno! ?? Romário começou sua carreira em São Januário e hoje, aposentado, completa 52 anos de vida. Parabéns, baixinho! ?? pic.twitter.com/1T145EhRH7 — ShopVasco (@shopvascoonline) 29 de janeiro de 2018

Hoje, o baixinho rei da grande área completa 52 anos. Parabéns, Romário! pic.twitter.com/ZZ8oT4TAMb — Mundo da Bola (@InfosFuteboI) 29 de janeiro de 2018

PARABÉNS! Hoje é aniversário de um dos maiores atacantes que o mundo já viu. Felicidades, Romario! pic.twitter.com/KQWpWgDyDp — Futmais (@futtmais) 29 de janeiro de 2018

É HOJE: ANIVERSÁRIO DO ROMÁRIO! O atacante mitou por onde passou. Alguns dos títulos de sua carreira: ?? Copa do Mundo ?? Copa América ?? Confederações ?? Mercosul ?? Brasileirão ?? Espanhol ?? Carioca ? MIL GOLS ? Um dos Maiores que eu vi jogar PARABÉNS, BAIXINHO! pic.twitter.com/iWGJMw2Uw3 — SP Esportes News (@SPesportesnews) 29 de janeiro de 2018

EÔ EÔ O ROMÁRIO É O TERROR! Parabéns @RomarioOnze , pelo seus 52 anos de idade e obrigado pelas alegrias defendo o MANTO SAGRADO. Copa Ouro: 1996 Campeonato Carioca: 1996 e 1999 Copa Mercosul: 1999 pic.twitter.com/XnUCrunblW — Nação12 (@Nacao12) 29 de janeiro de 2018

Hoje o gênio da grande área, revelado em São Januário, completa 52 anos. Parabéns, Romário! #Saída3 ?? pic.twitter.com/qHASWBIa5h — Guerreiros Saída 3 (@gdavg) 29 de janeiro de 2018

Feliz aniversário, Romário. 52 anos de muita bola na rede! pic.twitter.com/7AC9CMDuIb — NETFLU (@NETFLU) 29 de janeiro de 2018

Hoje o Baixinho completa mais um ano de vida. Pelo Vasco, conquistou o Bicampeonato Carioca em 1987 e 1988, a Copa Mercosul e o Campeonato Brasileiro, ambos em 2000. Além de ser o segundo maior artilheiro da história do Vasco. Parabéns, @RomarioOnze!#Vasco #História #Romário pic.twitter.com/jIWSMVOUPz — Vasco Antigo (@vascoantigo) 29 de janeiro de 2018