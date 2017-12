Romário detona presidente da CBF: 'Ladrão, safado, mau caráter e corrupto'

Que o ex-jogador Romário não "engole" Marco Polo del Nero, presidente da CBF, não é novidade para ninguém. E o senador voltou a dar mostras do quanto é contra o dirigente, que preside a instituição que comanda o futebol brasileiro, durante participação no programa Bate-Bola, da ESPN, na noite desta sexta-feira.

"Posso afirmar que ele é ladrão, safado, mau caráter, corrupto, e que se enriquece ilicitamente", afirmou. "Ele é o câncer do nosso futebol neste momento", opinou, dizendo que espera que o dirigente siga o mesmo caminho de Coaracy Nunes, ex-presidente da Confederação Brasileiro de Desportos Aquáticos, que foi preso nesta quinta-feira: "Eu tenho bastante esperança de que logo esse presidente da federação da natação terá companhia do presidente da federação de futebol na mesma cela".

Durante a entrevista, Romário ainda criticou a postura de outros ídolos esportivos do Brasil, principalmente jogadores de futebol. "Muitos hoje falam, 'para o Romário, é fácil falar, porque tem imunidade parlamentar e ele pode falar o que quiser'. Entre aspas. Na verdade é um bando de frouxo, temos ex-ídolos que são frouxos, e que são mancomunados à CBF. Se houvesse definitivamente um manifesto positivo de ex-jogador que tem historias desde lá de trás, já poderíamos ter mudado essa história do futebol brasileiro. Poderíamos ter dado outa cara à CBF. Infelizmente não têm coragem e ainda até recebem algum tipo de ajuda da CBF", garantiu o ex-jogador, grande estrela da seleção na conquista do tetracampeonato mundial.

'NEYMAR É O MELHOR'

Ainda durante o bate-papo, que antecede uma partida festiva entre os amigos de Romário contra os amigos de Alex Dias, o político deu sua opinião sobre Neymar, grande destaque da seleção brasileira atual. "Neymar hoje, para mim, é o melhor jogador do mundo. Com todo respeito que tenho ao Messi. E ao Cristiano Ronaldo também, apesar de eu achar que ele é bem inferior aos outros dois", disse Romário, que ainda mostrou confiar que o craque conduzirá o Brasil ao sexto título mundial em 2018.