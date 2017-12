Romário garante: venceria Messi e CR7 em eleição de melhor do mundo

Um dos maiores atacantes da história do futebol, Romário é também conhecido por não ter "papas na língua". E voltou a entrar em uma polêmica nesta segunda-feira, quando garantiu que superaria Cristiano Ronaldo e Lionel Messi em uma eleição de melhor do mundo.

"Com certeza [que venceria o prêmio Fifa]. Apesar de todo respeito que tenho por Messi e Cristiano Ronaldo, eu levaria vantagem em relação à finalização, posicionamento e colocação dentro da área. Nesses quesitos, estou bem à frente deles", garantiu o ex-jogador, melhor jogador do mundo em 1994, em entrevista ao El País.

Romário também comentou sobre a transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain. Porém, ao contrário do que pensa a maioria, a saída do Barcelona o deixa mais distante de ser o melhor jogador do mundo. "Torço para que o Neymar seja ainda mais feliz. Mas tenho certeza que vai ser muito mais difícil para o Neymar ser o melhor do mundo jogando pelo PSG do que pelo Barcelona. Entendo que hoje ele já tem condição de ganhar, mas, após essa transferência, o Neymar ficou mais longe do prêmio".