Romário diz que 'jogaria tranquilo' na seleção de Tite: 'Faria ainda mais gols'

Convidado da edição desta segunda-feira, 25, do programa "Bem, Amigos!", do SporTV, o ex-atacante Romário afirmou que se encaixaria muito bem na atual seleção brasileira, comandada por Tite.

"Jogaria tranquilo, sem problema nenhum, ainda mais com Gabriel Jesus e Neymar. Com certeza eu faria inclusive mais gols que antes", disse o eterno camisa 11. "A partir do momento que há comprometimento com as funções e obrigatoriedades de cada um, qual problema de jogar com três atacantes?", completou.

Destaque da seleção tetracampeã mundial na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, Romário defendeu a amarelinha por 70 partidas e marcou 55 gols, sendo o terceiro jogador com mais gols pelo País. Neymar vem logo atrás, na quarta colocação, com 79 partidas e 52 gols.