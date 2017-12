Romário posta comparações para provar que foi melhor que Messi e CR7

O ex-jogador e senador pelo estado do Rio de Janeiro Romário publicou uma lista de números em seu Instagram comparando os feitos de sua carreira com os de Messi e Cristiano Ronaldo. Na lista, o "baixinho" apresenta números muito melhores do que os do argentino do Barça e os do português do Real Madrid juntos.

No post, Romário fez questão de destacar que recebeu a lista de um seguidor. "Alguém me mandou e resolvi postar. Não sei se realmente isso verdade mas p/ ego é legal... kkk", escreveu o tetracampeão.

Na postagem, Romário apareca com maior número de hat-tricks (ocasião em que um atleta marca mais de três gols em um único jogo). Teriam sido 69 dele contra 48 de Messi e CR7.

Ainda segundo o "baixinho", ele teria marcado 909 gols em jogos oficiais, contra 836 de CR7 e Messi juntos.

Os seguidores de Romário elogiaram o ex-jogador. "Não dá para comparar esses dois com o incomparável", escreveu um internauta. "Mito, esse não perdoava", elogiou outro.

Confira o post: