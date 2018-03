Romário vai torcer pelo filho, atacante, na estreia pelo Figueirense

O ex-jogador e atual senador Romário foi torcer pelo filho na estreia de Romarinho no Figueirense. Romário viajou até Florianópolis para assistir à partida entre o "Figueira" e o Criciúma, na estereia de ambas as equipes no Campeonato Catarinense.

O Figueirense venceu por 1 a 0, com pouca participação do filho de Romário, que chegou ao time vindo do Tupi, que disputou a série C do Campeonato Brasileiro. Romarinho, que é atacante, atuou em 13 partidas pela equipe e marcou apenas um gol.

No estádio Orlando Scarpelli, pertencente ao time catarinense, Romário fez questão de vestir uma camisa do Figueirense e assistir ao jogo no camarote principal.

O momento foi registrado pelo senador no Instagram. "Vamos Figueira! @romarinho11", escreveu Romário, na torcida pelo filho:

Vamos Figueira! @romarinhoo11 Uma publicação compartilhada por Romário Faria (@romariofaria) em 17 de Jan, 2018 às 3:32 PST

Para prestar apoio, Romário também esteve com o uniforme oficial da equipe catarinense em um treino do clube: