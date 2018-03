Romero cria perfil com irmão gêmeo no Instagram e confunde torcedores

Corinthians divulgou nesta sexta-feira a conta oficial do atacante Romero no Instagram. O inusitado que é que o jogador alvinegro resolveu criar um perfil com o seu irmão gêmeo, decisão que confundiu a maioria dos torcedores.

"Legal essa foto espelhada do Romero", "quem é quem?", "qual é o do Corinthians?", "o nosso é o da esquerda", "ainda estou em dúvida", escrevem alguns dos torcedores nos comentários das publicações feitas na nova conta.

Até o momento, o perfil publicou duas imagens de Romero ao lado de Oscar. Apesar das brincadeiras, a maioria dos fãs ficaram empolgados com a conta do jogador, que até então não marcava presença nas redes sociais.

Romero é um dos desfalques do Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. O jogador foi convocado para os amistosos da seleção do Paraguai, motivo de muitos dos comentários pedindo o seu retorno.

Vale lembrar que o Corinthians já cogitou a possibilidade de contratar Oscar, mas acabou desistindo pelo valor do alto salário. Relembre clicando aqui.

Veja as publicações:

