Romero domina bola, responde TV e leva torcida à loucura na Arena Corinthians

No clássico contra o São Paulo, Ángel Romero marcou o primeiro gol da vitória do Corinthians por 3 a 2. Mas, além do gol, outro lance do paraguaio chamou a atenção em Itaquera.

No segundo tempo do Majestoso, ele conseguiu dominar com perfeição uma bola isolada pela zaga e, logo depois, fingiu que iria pegá-la com a mão. A torcida foi ao delírio tanto no momento do domínio, como quando se abaixou para quase pegá-la.

O lance teria sido uma resposta a uma matéria da Rede Globo, na qual ele foi desafiado a controlar uma bola no peito e não conseguiu. Romero viu a gravação como um desrespeito e, em protesto, não tem falado com a imprensa desde então, apenas com a CorinthiansTV, canal oficial do clube na internet.

O gol, o domínio e a boa atuação no geral de Romero contra o São Paulo foi tema de diversos comentários nas redes sociais. Inclusive, teve gente dizendo que colocará no próprio filho o nome de Ángel Romero.

Desde essa reportagem do Esporte Espetacular, o atacante Romero não fala mais com a imprensa. Ficou chateado pic.twitter.com/W0McsDLgkq — Repórter do Futebol (@ReporterdoFut) 12 de junho de 2017

Mano o Romero mostrando que dominou a bola eu tô gritando — suz (@sutlima) 12 de junho de 2017

Romero queimando as línguas em Itaquera pic.twitter.com/nzkGeO8W7H — Corinthimão (@corinthimao) 12 de junho de 2017

Venho por meio desta, parabenizar a comissão tecnica do Corinthians que estão transformando o Romero em um jogador de futebol. Parabens — Fernando Almeida (@lfcanando) 12 de junho de 2017

Eu ainda tô impressionado com o futebol que o Romero jogou ontem — Rodney (@rodmesccp) 12 de junho de 2017

Bom dia minha Romero matando a bola e trollando — o atacante Jô (@victorlfc_) 12 de junho de 2017

Romero tá tão iluminado em boa fase que só resta pra gente apoiar e aplaudir o menino — General Organa (@cianetha) 12 de junho de 2017

Vou comprar uma camisa original do Corinthians e vai ser a do Romero. — Peterson (@Petersonbryan_) 12 de junho de 2017

Quando a fase ta boa até o Romero domina a bola — Rєηαŧo (@_renatosouza) 12 de junho de 2017