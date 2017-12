Ronaldinho admite aposentadoria: 'Idade chega para todo mundo'

Ronaldinho foi uma das estrelas que compareceu neste sexta-feira aos eventos do All-Star Weekend, da NBA, na cidade de Nova Orleans. O craque brasileiro, que recentemente rejeitou uma proposta do Coritiba, está sem clube já há algum tempo e, sem grandes perspectivas de futuro, se mostrou, pela primeira vez, propenso a encerrar a carreira.

"Surgiram alguns convites pra fazer três meses num clube, seis meses num outro. Mas ainda não é o que eu quero, acho que é uma nova etapa, ainda não defini se farei jogos de despedida, se vou fazer três meses em algum lugar pra encerrar, mas acredito que ficará mais pro jogo de despedida mesmo. Ainda não é definitivo, mas dentro de pouco tempo vou tomar uma decisão, vou fazer 37 anos já mês que vem, a idade chega pra todo mundo, graças a Deus, então agora é tomar um novo rumo", disse ele, em entrevista ao globoesporte.com, citando o fato de ter se tornado embaixador do Barcelona.

Grande fã de basquete, Ronaldinho, além de assistir de perto a participação de Oscar Schmidt no Jogo das Celebridades, ele ainda deu uma "assistência" para uma enterrada de Jordan Kilganon. "Minha relação é muito forte com o basquete, tenho muitos amigos jogando na NBA, no Brasil, em tudo que é lado. Então sempre gostei, e para mim está sendo a realização de um sonho, poder participar, estar aqui vivendo isso nesse final de semana. O Oscar é o ídolo dos ídolos, é emocionante ver ele aqui. Estou esperando a hora de encontrar com ele para tirar uma foto", completou.

