Ronaldinho celebra título, mas gremistas não perdoam: 'Mercenário!'

Um dos maiores jogadores da história, Ronaldinho Gaúcho é amado por todas as torcidas; menos a do Grêmio. Taxado de mercenário pelos tricolores devido ao acerto com o Flamengo, em 2011, o "Bruxo" segue sem perdão em Porto Alegre.

Em sua conta no Twitter, Ronaldinho publicou, nesta quinta-feira, 30, uma foto em homenagem ao título do tricampeonato da Copa Libertadores pelo Grêmio, após a vitória por 2 a 1 sobre o Lanús, na Argentina, véspera.

"Parabéns ao Grêmio pela conquista da América. Muito feliz em ver vários amigos em campo, jogando um belo futebol. Foi linda vitória! Agora é tri!", colocou Ronaldinho, para deleite dos tricolores, que não economizaram nos xingamentos.

Parabéns ao @Gremio pela conquista da américa! Muito feliz em ver vários amigos em campo, jogando um belo futebol... Foi linda vitória! Agora é tri! pic.twitter.com/elpLuVImFv — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) 30 de novembro de 2017

IOIOIOIO IOIOIOIO RONALDINHO É TRAÍDOR! — Grêmio Future (@GremioFuture) 30 de novembro de 2017

Gremista não é otário! Quem tem Jael, não precisa de você, Mercenário! — Fernandinho & Luan (@gabriel1mortal) 30 de novembro de 2017

VOCÊ NÃO TEM UM PINGO DE VERGONHA NA CARA — anah TRI DA AMÉRICA . (@ifavscollins) 30 de novembro de 2017

Tu poderia ter feito parte dessa historia e de tantas outras mas preferiu, sempre, o dinheiro. — Rafael Fonseca (@rafaelfoncortes) 30 de novembro de 2017

Sai daqui — Patrícia Schneider (@Patyy_s) 30 de novembro de 2017

O @Gremio nunca precisou de ti o mercenário traíra, esquece o meu time, vc não merece pronunciar a palavra GRÊMIO — Márcio Machado (@MarcinhoGuerre1) 30 de novembro de 2017

Sai daqui falsiano — Tri Campeã (@gr3mist4) 30 de novembro de 2017

Sai daqui...seu bosta!!!! — Leandro Farias (@Farias_Leandro) 30 de novembro de 2017

Infelizmente tu perdeu a oportunidade de se tornar ídolo, mas resolveu ir na pilha do mercenário do teu irmão... Perdeu a oportunidade de se tornar o maior jogador de todos os tempos, mas resolveu ir pra noite... Perdeu. — Renanpago Mcqueen (@ORenanTrindade) 30 de novembro de 2017

QUE PENA, RONALDINHO. VOCÊ PODERIA TER SE TORNADO UM DOS MAIORES ÍDOLOS DA HISTÓRIA TRICOLOR. APRENDA COM O GAROTO LUAN ! — MARCO A S ARSEGO (@masarsego) 30 de novembro de 2017

Larga, o grêmio todo te odeia. — Cadu Lima (@caduml) 30 de novembro de 2017