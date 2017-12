Ronaldinho confirma presença no clássico das lendas entre Barça e Real

Os fãs do Ronaldinho Gaúcho poderão matar a saudade de ver o brasileiro em campo novamente. O craque confirmou em sua conta no Instagram que irá vestir a camisa do Barcelona no clássico contra o time de lendas do Real Madrid, em Beirute, no Líbano.

"Alô, Líbano. Alô, fãs do futebol. Estarei em Beirute no clássico de 28 de abril. Guarde essa data e reserve seu lugar agora. A data é 28 de abril. Não perca", disse Ronaldinho, que ainda não confirmou sua aposentadoria do futebol.

A partida será a segunda do time de lendas do Barcelona, que atuou apenas uma vez, no dia 1º de abril de 2016, contra um selecionado de ex-jogadores do México, realizado em Querétaro. O time de lendas do Barcelona também já confirmou seu primeiro jogo no estádio Camp Nou, contra as lendas do Manchester United, no dia 30 de junho deste ano.