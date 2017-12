Com rolinho incrível, Ronaldinho dá show em jogo de lendas do Barcelona

O Barcelona acabou derrotado pelo Manchester United por 3 a 1 em jogo de craques históricos dos dois clubes. O resultado, porém, ficou "de lado", visto a atuação de Ronaldinho com a camisa do clube espanhol.

O melhor do mundo em 2004 e 2005 deu seu tradicional show, com muitos dribles, seu tradicional passe para um lado olhando para outro e, principalmente, um rolinho de costas em Jesper Blomqvist. Ainda deu tempo para uma tabela incrível com Rivaldo, outro craque histórico do Barcelona e da seleção brasileira.

Com uma atuação como essa, não tinha como o camisa 10 não ser eleito o craque da partida, sendo aplaudido pelos milahres de presentes ao Camp Nou, retribuindo o carinho com sorrisos e abraços.