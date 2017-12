Ronaldinho desconversa sobre Coritiba e cogita parar: 'Vou decidir em breve'

Um dos maiores jogadores de futebol dos últimos tempos, Ronaldinho Gaúcho ainda não se aposentou oficialmente, mas, desde a última quinta-feira, virou embaixador do Barcelona, onde fez história e, entre outras marcas, conquistou seus dois prêmios de melhor do mundo. Isso significa então que o torcedor do Coritiba, que sonhava com a sua contratação, pode "acordar"? Segundo as palavras do próprio: NÃO!

"Ainda não sei futuramente o que vou fazer, se vou jogar mais seis meses, se vou jogar mais um ano, ou se vou parar. Vou decidir em breve", disse o craque, em entrevista ao GloboEsporte.com após o evento que o formalizou como embaixador do Barcelona. Aos 36 anos e com o futuro em aberto, ele deixou claro: quem quiser contar com o seu futebol deve conversar com Roberto Assis, seu irmão e empresário. "O que tem de certo agora são várias viagens já programadas. Então ainda não tem nada definido quanto a essa parte de contratação. Dessas outras coisas quem trata é o meu irmão. O que tem de certo são as viagens, alguns compromissos com o Barcelona como embaixador".

@ronaldinhooficial new FC Barcelona ambassador! Full story at fcbarcelona.com Ronaldinho , nou ambaixador del Barça Més informació: fcbarcelona.cat Ronaldinho , nuevo embajador del Barça Más información: fcbarcelona.es Uma foto publicada por FC Barcelona (@fcbarcelona) em Fev 2, 2017 às 12:37 PST

Empolgado com a chance de voltar e também ansioso para voltar a dar seus shows com a camisa do Barcelona, já que defenderá a equipe no projeto "FCBarcelona Legends", um time formado por ídolos para globalizar ainda mais a marca do clube, ele se mostrou orgulhoso pelo momento. "Estou muito feliz por esse convite para ser embaixador do Barcelona. Poucos têm a alegria e a oportunidade de dizer que foram escolhidos para ser embaixador de algum clube, ainda mais quando se fala de Barcelona. Estou muito feliz com o convite. E feliz não só por ser embaixador, mas também por ser convidado para jogar no time das lendas do Barcelona", concluiu.