Ronaldinho diz que Gabriel Jesus pode ser melhor do mundo no futuro

Com três gols e duas assistências em apenas quatro jogos com a camisa do Manchester City, Gabriel Jesus é a bola da vez. O atacante de 19 anos vem recebendo elogios atrás de elogios e o mais recente veio de ninguém menos que Ronaldinho Gaúcho. Eleito duas vezes o melhor jogador do mundo, em 2004 e 2005, o craque brasileiro disse que vê a possibilidade de Gabriel Jesus alcançar o mesmo posto ocupado por ele.

"Sempre disse que achava que Neymar sucederia Messi um dia, mas o futuro pode ser Gabriel Jesus. Ele tem as habilidades para isso", disse Ronaldinho, ao jornal "Daily Mirror".

"Fiquei feliz que ele já foi inscrito na Champions League e acho que ele tem que jogar. Ele está cheio de confiança. Ronaldo, Kaká, eu mesmo e mais recentemente Neymar jogamos no mais alto nível mesmo sendo mais novos. E Gabriel está nessa mesma categoria que a gente", completou.