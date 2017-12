Ronaldinho e Wesley Safadão cantam em clipe: 'Professor da malandragem'

Sem definir por qual clube vai jogar em 2017, Ronaldinho Gaúcho aproveita a folga dos gramados para se aventurar na música. Após recente participação no clipe "Solteiro de novo", de Wesley Safadão, o craque voltou a fazer parceria com o músico, no clipe "Professor da malandragem", de Dennis DJ. No vídeo divulgado na última terça-feira, R10 aparece dançando e cantando o refrão: "Tu estuda na escola onde fizemos faculdade".

O jogador de 36 anos de idade ainda não se aposentou de forma oficial, mas não joga profissionalmente desde setembro de 2015, quando deixou o Fluminense, seu último clube. Este ano, o Coritiba tentou contratar o jogador, mas o negócio não se concretizou.