Ronaldinho entra na onda e lança linha de spinners a R$ 49, e frete de R$ 132

Após praticamente virar um embaixador do futebol, Ronaldinho Gaúcho também não tem perdido tempo no mercado de produtos licenciados. Após aproveitar a febre dos hoverboards, o eterno R10 agora lançou sua própria linha de fidget spinner, o brinquedinho giratório que tem tomado a atenção de crianças e adolescentes de todo o mundo.

Ronaldinho anunciou os novos produtos através de suas contas nas redes sociais no último sábado, 10. Em um vídeo, ele aparece ao lado do garoto Mathias Moslund, youtuber dinamarquês que recentemente tem publicado diversos vídeos de manobras com spinners.

Os fidgets de Ronaldinho estão disponíveis nas cores preta, prata e dourada, todos com uma assinatura do craque em cada das três lâminas. No site oficial, os spinners custam US$ 14.99 (R$ 49.58). No entanto, como a empresa responsável pelos produtos é baseada em Pompano Beach, na Flórida, Estados Unidos, o frete para o Brasil sai a US$ 39.90 (R$ 131.98), com tempo de entrega estimado entre dez e 15 dias.