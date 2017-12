Ronaldinho faz 'do meio da rua' e brilha em jogo beneficente em Querétaro

Ronaldinho Gaúcho marcou um golaço e deu uma assistência, sendo um dos principais destaques da equipe da América, que derrotou nos pênaltis a da Europa em partida beneficente com veteranos, na noite deste sábado, 11, no estádio Corrigedora, casa do seu ex-clube Querétaro, no México.

Na véspera, em sua chegada à cidade, Ronaldinho já havia agradecido a recepção da população e afirmado que estava voltando a um lugar que o havia feito muito feliz. O encontro foi impulsionado pela Organização Mundial pela Paz (WOFP, na sigla em inglês) e os seus fundos serão destinados a causas humanitárias em Querétaro e aos afetados nos tremores de setembro passado no México que deixaram mais de 300 mortos.

A partida contou com várias substituições e acabou sendo mais uma festa que um jogo de futebol de elevado nível técnico. Apesar disso, o espetáculo alegrou os torcedores, que viram jogadores de décadas atrás e outros considerados entre os melhores do mundo, que acabaram de se aposentar, como o espanhol Carles Puyol.

Mesmo com o clima festivo, as duas equipes saíram na busca de gols, alegrando o público de 10 mil pessoas no estádio localizado na região central do país.

Aos 10 minutos, em jogada coletiva, a equipe da Europa abriu o placar com gol do português Fernando Meira, mas aos 17 do segundo tempo Ronaldinho empatou o duelo. Foi um momento de emoção porque o público local se rendeu a seu ídolo e o agradeceram pela entrega que mostrou, além de sua boa forma física aos 37 anos.

Segundos depois do gol do brasileiro, o espanhol Sergio Pachón colocou os europeus de novo em vantagem. Porém aos 29, Gabriel marcou para a América depois de passe de Ronaldinho.

O duelo foi para os pênaltis e a América venceu por 5 a 4 com uma grande atuação do goleiro uruguaio Jorge Seré que fez duas defesas e decidiu a vitória a favor dos locais. / EFE