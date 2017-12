Ronaldinho rouba bola de adversária em lance de gênio; assista

Hoje embaixador do Barcelona - função pela qual percorre o mundo promovendo o clube catalão - Ronaldinho Gaúcho continua a impressionar com sua habilidade nos gramados. Ele postou em seu Instragram um de seus lances geniais, ocorridos numa partida comemorativa no Bahrain, nesta semana.

O craque chegou em uma adversária e, sem encostar nela, que tentava proteger a bola, aplicou um drible de corpo e saiu jogando. Desnorteada, a jogadora caiu no chão.

Hoje pela manhã, Ronaldinho participou da inauguração do Park de Kazan, evento para promover a Copa das Confederações na Rússia, em frente ao Central Stadium, onde esteve com o mascote do torneio, o lobo Zabivaka, e posou para fotos segurando a taça. No evento, Ronaldinho garantiu que vem recebendo convites para volta a jogar oficialmente.

Роналдиньо представил главный трофей #КК2017 в Парке Кубка Конфедераций в Казани! Билеты на турнир еще в продаже: https://t.co/ulbnArQR4f pic.twitter.com/v7rmrrz89W — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 13 de maio de 2017

"Estou há um bom tempo sem jogar, tô velho, mas as propostas continuam chegando. Mas eu estou feliz. Daqui a pouco a gente vai anunciar alguma coisa, mas por enquanto são os jogos beneficentes, essas viagens, o que me deixa realizado".

Os seguidores de Ronaldinho, claro, cobriram o ex-jogador de elogios - "rei do drible", "gênio", "fera". O vídeo postado pelo craque, fora dos gramados desde 2016, já tinha sido compartilhado mais de 2,5 milhões de vezes algumas horas depois.

Assista: