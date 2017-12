Ronaldinho ganha quadro de Romero Britto e divide opiniões nas redes

O craque Ronaldinho Gaúcho exibiu o presente de Natal que ganhou do pintor brasileiro Romero Britto. Em sua conta oficial no twitter o ex-jogador publicou uma imagem do quadro.

"Muito obrigado Romero Britto (@brittopopart), pelo carinho de sempre, foi uma surpresa incrível! Te desejo um 2018 maravilhoso, saúde e paz meu amigo. Sou seu fã", escreveu.

Nos comentários, os seguidores de Ronaldinho dividiram opiniões. Enquanto alguns elogiaram a obra: "Que moral hein", "Você merece, parabéns". Outros não mostraram satisfação: "Que bizarro", "Está parecendo um biscoito", disseram.