Ronaldinho Gaúcho agradece artista japonês por desenho realista

Chapéus seguidos nos zagueiros do Athletic Bilbao, golaço no ângulo contra o Milan, duas arrancadas sensacionais diante do Real Madrid em um Santiago Bernabéu lotado. Ronaldinho Gaúcho realizou verdadeiras obras de arte com a camisa do Barcelona. Nesta terça-feira, no entanto, o craque usou suas redes sociais para destacar uma obra realizada em sua homenagem, um desenho em lápis de cor feito pelo artista Sanil Chitrakar. Confira o vídeo em time lapse do desenho realista.

"Impressionante essa arte que o SanilArtist fez. Muito obrigado parceiro!", escreveu Ronaldinho na legenda do vídeo.

Este mesmo artista já pintou também outros craques do futebol mundial, como David Beckham, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, tanto sozinho como com os parceiros Luis Suárez e Neymar.