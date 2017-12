Ronaldinho Gaúcho dá show em jogo de despedida do Vicente Calderón

Mais de 51 mil torcedores do Atlético de Madrid foram ao Vicente Calderón na tarde deste domingo para dar o adeus definitivo ao local, que deixará de ser a casa colchonera na próxima temporada, com a inauguração de um novo estádio. No amistoso, astros do Atlético do presente e do passado formaram uma equipe para enfrentar um time de lendas formados por jogadores como Seedorf, Dudek, Higuita, Caniggia, Zico, o mexicano Cuauhtémoc Blanco e Ronaldinho Gaúcho.

O craque brasileiro foi o destaque da partida, que terminou com vitória por 5 a 4 das estrelas do restante do mundo. A equipe vencedora vestiu a camisa da fundação Scholas Ocurrentes, a rede mundial de escolas criada pelo Papa Francisco, padrinho da partida. Ronaldinho fez gol, deu uma assistência para um dos dois gols de Blanco, tentou um do meio-campo, deu um passe magistral para o argelino Mahrez e distribuiu dribles.