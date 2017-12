Ronaldinho Gaúcho dá show no 'Jogo pela Paz', em Honduras; assista

Ronaldinho Gaúcho continua mostrando que não importa o peso nem a idade, continua dando show com a bola nos pés, dentro de campo.

Neste domingo, o jogador participou do "Jogo Pela Paz", em Honduras, entre Motagua e Real España, duas das principais equipes do país. Ronaldinho, de 37 anos, defendeu um time em cada tempo no no Estádio Nacional, em Tegucigalpa.

Para deleite da torcida local, R10 distribuiu belos passes e dribles e foi o grande destaque da partida. No final, o España venceu por 2 a 0 e Ronaldinho saiu ovacionado pela torcida. Detalhe: as assistências para os dois gols foram do brasileiro.

Veja um dos lances de gênio de Ronaldinho na partida: