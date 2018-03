Ronaldinho Gaúcho declara torcida ao PSG contra o Real Madrid

O ex-atacante Ronaldinho Gaúcho publicou uma mensagem de apoio ao PSG na partida contra o Real Madrid nesta terça-feira, 6, válida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O time francês precisa reverter a derrota de 3 a 1, na Espanha.

Ronaldinho chegou a dizer, em 2013, em entrevista à emissora Canal Plus, que o PSG "mora no seu coração". "Foi minha primeira equipe na Europa e a torcida sempre me tratou com um carinho fora do normal", afirmou, na época.

A partida desta terça é vista como decisiva para o PSG se consolidar como uma grande equipe do futebol europeu, já que recebeu investimentos milionários nos últimos anos em busca de um título continental.