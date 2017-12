Ronaldinho Gaúcho nega que esteja noivo de duas mulheres ao mesmo tempo

Ronaldinho Gaúcho sempre teve fama de "namorador" e nunca fez questão de esconder de ninguém que realmente gosta de aproveitar a vida ao lado de belas mulheres. Porém, de acordo com o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, o já veterano jogador poderia "sossegar". O jornalista publicou que o ex-melhor do mundo estaria noivo. Porém, o que é surpresa para todos é que não seria de uma, mas sim de duas mulheres!

As supostas noivas seriam a mineira Priscila Coelho, com quem o jogador mantém um relacionamento há alguns anos, e uma moça chamada Beatriz Souza, que também teria recebido uma aliança de compromisso de Ronaldinho.

No Twitter, Ronaldinho tratou de desmentir a história e garantiu que não está prestes a subir ao altar. "Não acreditem em qualquer notícia", escreveu.

Veja o post do jogador: