Ronaldinho Gaúcho: 'Espero que a Argentina se classifique para Copa'

Nesta segunda-feira, 9, quando perguntado sobre o que irá acontecer na Copa do Mundo em 2018, Ronaldinho Gaúcho afirmou querer que a Argentina se classifique: "No futebol tudo pode acontecer, mas espero que sim, espero que a Argentina esteja no mundial.”, disse o ex-jogador em entrevista à Fox Sports Argentina, em Buenos Aires.

Ronaldinho ressaltou ter muitos amigos argentinos e ainda sobre a Copa, acrescentou: “A Argentina tem de estar, o Brasil tem de estar, no mundial todos os (times) grandes têm de estar.”

A Argentina enfrenta uma situação complicada, podendo ser eliminada antes do mundial pela primeira vez desde 1970, quando não se classificou para a Copa do México. Atualmente, a seleção se encontra no sexto lugar na tabela de classificação para a Copa do Mundo. Para se classificar, caso vença o Equador no jogo da próxima terça-feira, os hermanos precisam que alguma dessas três coisas aconteça: que o Chile ganhe ou empate com o Brasil; que Peru e Colômbia empatem ou que a Colômbia perca para o Peru, e o saldo de gols argentino precisa ser maior do que o peruano.

Caso a Argentina empate com o Equador, para se classificar a Argentina precisa que ao menos duas dessas coisas aconteçam: Colômbia vencer do Peru; Brasil ganhar do Chile por mais de um gol; Paraguai não vencer da Venezuela. Se a Argentina perder o jogo dessa terça-feira com o Equador, sua única esperança é conseguir alcançar o quinto lugar do grupo de classificação, o que lhe permitiria disputar contra a Nova Zelândia a chance da repescagem.