Ronaldinho Gaúcho está sorteando três spinners de ouro 24k; veja como ganhar

Ronaldinho Gaúcho anunciou recentemente que está entrando na moda do momento e lançando sua linha de spinners com desenhos exclusivos.

Pois nesta quinta-feira o craque postou em sua conta oficial no Instagram que está sorteando para três de seus seguidores um modelo do brinquedo ainda mais exclusivo, feito de ouro 24k e com autógrafos do jogador.

Para participar, basta comentar o vídeo sobre o brinquedo nos próximos dez dias. Confira o post feito pelo próprio Ronaldinho e saiba como participar.

Clique aqui para acessar o site oficial dos fidget spinners de Ronaldinho. Os brinquedos da versão comum custam R$ 49, mas como a empresa vende a partir dos Estados Unidos, o frete para o Brasil é de R$ 131.