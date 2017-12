Ronaldinho Gaúcho será grande estrela do 'Jogo da Paz' em Honduras

Ronaldinho chegará na próxima sexta-feira a Honduras para participar do amistoso entre Motagua e Real España, duas das principais equipes do país, segundo informações divulgadas nesta quarta pelos organizadores da partida. Ronaldinho, de 37 anos, defenderá um time em cada tempo no chamado Jogo pela Paz, que será realizado no Estádio Nacional, em Tegucigalpa.

O astro, que não disputa uma partida profissional desde setembro de 2015, quando rescindiu contrato com o Fluminense, e tem contrato com a equipe de lendas do Barcelona, terá agenda apertada no país da América Central. Ainda na sexta-feira, o brasileiro concederá entrevista coletiva e depois participará de uma sessão de fotos e autógrafos.

No sábado, Ronaldinho conversará com algumas crianças de uma colônia esportiva sobre suas experiências no futebol. Depois, acompanhado de convidados em um estádio virtual montado em um hotel da capital hondurenha, assistirá ao clássico entre Real Madrid e Barcelona, pela International Champions Cup.