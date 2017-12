Ronaldinho Gaúcho vai viajar ao Paquistão para promover futebol

"Paquistão, I'm coming" - está lá no Twitter de Ronaldinho Gaúcho, que vai ao país onde o esporte nacional é mais querido é o críquete, para promover, claro, o futebol. No vídeo, onde o ex-jogador anuncia a visita, aparece a legenda "the legend is coming" (a lenda está chegando).

Com a aposentadoria recentemente anunciada, e depois de algumas viagens pelo mundo como embaixador do seu ex-clube, o Barcelona, Ronaldinho foi convidado pela Leisure Leagues, que tem base na Grã-Bretanha e promove torneios de futebol com times formados de 5 a 7 jogadores. A Leisure League quer organizar partidas nas duas principais cidades do país, Karachi Islamabad e Lahore, no próximo mês.

Confira Ronaldinho segurando a bandeira do Paquistão e anunciando a visita: